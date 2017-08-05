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Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye yönelik daha sert önlemler alınması çağrısını yaptığı ortaya çıktı.

05.08.2017 - 00:01
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Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI AVRUPA İLE TEZAT"

​Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

"ANKARA DAHA DA AGRESİFLEŞİYOR"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" önerdiği kaydedildi.

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

"YENİ PROJELERE GİRİŞİLMEMELİ"

​Gabriel mektupta ayrıca "Avrupa Yatırım Bankası'nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği" görüşünü de dile getirerek "Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır" ifadesini kullandı.

AB, ALMANYA'YA OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

Avrupa Birliği ise bu çağrıya olumsuz yanıt vererek Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını bildirmişti.

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

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