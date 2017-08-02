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Alman Bakan: Türkiye ile ilişkiler beni üzüyor

Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerden ötürü kalbinin kanadığını söyledi.

02.08.2017 - 15:28
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Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu.

Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Gabriel, Türkiye ile Almanya'nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"KALBİM KANIYOR"

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batı’daki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin “Türkiye’deki en Alman dostu kesim” olduğunu belirtti. Gabriel, “Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor” ifadelerini kullandı.

Alman Bakan: Türkiye ile ilişkiler beni üzüyor

Alman Bakan: Türkiye ile ilişkiler beni üzüyor

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