Alman bakandan hayırcılar için vize kalksın önerisi

Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıkan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hayırcılardan vazgeçmiş görünmüyor. Skandal bir vize açıklaması yapan Alman bakana göre hayırcılar evetçiler gibi değil. İçlerinde çok önemli entellektüeller, sanatçılar var...

AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta’da bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, seyahat kolaylığı önerisini hayırcılar için gündeme getirdi. Hayır oyu verenleri demokratik olmayı hedefleyen kesim olarak nitelendirdi.

"HAYIRCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAMALIYIZ"

Alman bakanın skandal açıklamaları şöyle: “Entelektüleller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye’nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.