taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5526
EURO
3,8724
ALTIN
144,81
PETR
51,7700

Alman bakandan hayırcılar için vize kalksın önerisi

Almanya Dışişleri Başkanı Sigmar Gabriel, referandumda ‘Hayır’ oyu verenlere vize muafiyeti getirilmesi önerisinde bulundu.

28.04.2017 - 22:58
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman bakandan hayırcılar için vize kalksın önerisi

asd

Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıkan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hayırcılardan vazgeçmiş görünmüyor. Skandal bir vize açıklaması yapan Alman bakana göre hayırcılar evetçiler gibi değil. İçlerinde çok önemli entellektüeller, sanatçılar var...

AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta’da bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, seyahat kolaylığı önerisini hayırcılar için gündeme getirdi. Hayır oyu verenleri demokratik olmayı hedefleyen kesim olarak nitelendirdi.

"HAYIRCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAMALIYIZ"

Alman bakanın skandal açıklamaları şöyle: “Entelektüleller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye’nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

162
ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

79
Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

199
Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

54
İsrail'de radikal Yahudiler için kadınsız görseller

İsrail'de radikal Yahudiler için kadınsız görseller

107
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

164
Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM