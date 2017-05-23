Alman bakandan İncirlik açıklaması

Leyen, Berlin'de görev yapan ve Yabancı Gazeteciler Cemiyetine üye gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, İncirlik ve Konya’daki üslerde bulunan Alman askerlerin çekilip çekilmemesini değerlendirdi.

İncirlik ve Konya’yı birbirinden ayırmak gerektiğini ifade eden Leyen, Alman Meclisinin teröre karşı mücadele için İncirlik’e asker gönderdiğini anımsattı.

"KONUYU TÜRK HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Milletvekillerinin Alman askerlerini görev yaptığı bölgede ziyaret etmelerinin kendileri için vazgeçilmez bir konu olduğunu ifade eden Leyen, "Bu konuyu şu an Türk hükümetiyle görüşüyoruz. Çünkü İncirlik’e gitmek için vize izni lazım. Gelecek günlerde siyasi görüşmeler yapılacak. Henüz bir karar alınmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ"

Meclisin kendisini İncirlik’e alternatif yerler araştırmak için görevlendirdiğini anlatan Leyen, "İncirlik’te bulunmamızın sebebi teröre karşı mücadele, DEAŞ ile mücadele. Bunun mutlak önceliği var. Geçen hafta uygun görünen Ürdün’deki üssü ziyaret ettim. Orada Amerikalılar, Hollandalılar ve Belçikalılar var. Operasyonel olarak ilgi çeken bir alternatif. Şunu tekrarlamak istiyorum; siyasi karar henüz verilmedi." şeklinde konuştu.

Diğer bir tartışma konusunun ise Konya olduğuna işaret eden Leyen, Konya’daki NATO misyonunun 28 üye ülkenin kararıyla oluşturulduğunu, 28 ülkenin de bu konuda karara varması gerektiğini vurguladı.

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nde bulunan Alman askerlerini ziyaret talebi Türkiye tarafından uygun görülmemişti.

ÜRDÜN GÜNDEME GELMİŞTİ AMA OLMADI

Almanya, Türkiye'yle ilişkilerin bozulması ve İncirlik tartışmalarının başlaması üzerine başka bir yerde üs arayışına girmişti. Bunun için öncelik olarak Ürdün gündeme gelmişti. Medyada 'Alman askerleri İncirlik'te Ürdün'e taşınıyor' haberleri yapıldı ama sonuçsuz kaldı.