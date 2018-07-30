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Alman basını Erdoğan'ın ziyaretini tartışmaya başladı

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini Almanya'nın diz çöküşü olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 14:11..
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Alman basını Erdoğan'ın ziyaretini tartışmaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Angela Merkel ile bir araya geleceği medyada yer aldı.

Henüz netleşmeyen program, Alman medyasında da geniş yer buldu.

"DİZ ÇÖKÜYORUZ"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild'de çıkan yazıda; söz konusu ziyaretin Almanya'nın diz çökmesi olarak nitelendirildi.

Alman basını Erdoğan'ın ziyaretini tartışmaya başladı

ALMANLAR RAHATSIZ

Gazetede Rolf Kleine'ın imzasıyla çıkan yazıda "Berlin, bu tür bir skandaldan kaçınacaktır, özellikle de Milli Takım oyuncusu Mesut Özil’in ırkçılık suçlamalarının ardından." ifadeleriyle ziyaretin iptal edilmesi istendi.

"Almanya Erdoğan önünde diz mi çökecek" başlıklı yazının devamında Fransa konusunda da Almanya'nın hatalı davrandığı ifade edildi.

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