Alman basını: Ordumuz NATO için artık yetersiz

Die Welt'in Almanya Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeye dayandırdığı haberine göre Alman ordusu, 2019 yılı başında 'Mızrak Ucu' (Speerspitze) adlı yüksek hazırlıklı uluslararası harekat grubunun kuruluşunda belirleyici rol üstlenecek. Ancak bu görevi yerine getirmesi planlanan 9. tank tugayındaki 44 Leopard-2 tankından sadece 9'u, 14 Marder piyade muharebe aracından da sadece 3'ü kullanıma hazır durumda.

Haberde bu durumun nedeni olarak yedek parça eksikliği ve teknik bakım giderlerinin yüksek olması gösterildi.

Gazete, Alman ordusunun yeterli gece görüş cihazına, bomba atara, yardımcı ulaştırma araçlarına, kışlık üniformaya ve çelik yeleğe sahip olmadığının da altını çizdi.

ALMAN HAVA KUVVETLERİ DE SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Öte yandan haberde Almanya Hava Kuvvetleri'nde de sorunlar olduğu ve hava kuvvetlerinin NATO'daki görevlerini yerine getiremeyecek durum olduğunu vurguladı.