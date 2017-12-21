taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8257
EURO
4,5504
ALTIN
155,96
PETR
64,4500

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

Rusya'nın Eylül ayında yaptığı terörle mücadele tatbikatını NATO ve Avrupa ülkelerine saldırı tatbikatı olarak yorumlayan Bild, Avrupa'ya savaş uyarısı yaptı.

AA | 21.12.2017 - 06:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

Batılı istihbarat kaynaklarından bilgi aldığını ve Rusya'nın gerçekleştirdiği 'Sapad 2017' tatbikatının aslında Baltık ülkelerini hedef alan bir savaş planı olduğunu yazan Alman gazetesi Bild, çeşitli önlemlerin de alındığını iddia etti.

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

ÜLKELERİ BİLE YAZDILAR

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor.

Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü.

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

"İSKENDER FÜZELERİ KULLANACAKLAR"

Gazete, Rus ordusunun savaş planlarının, NATO’nun askeri karşılık vermesini de önlemeyi hedeflediğini, bu amaçla tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarına ait tesislerin, kuzeyden yapılacak hava saldırılarıyla vurulması planının da bulunduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, Rusya’nın savaş durumunda İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız kalmayacaklarını düşündüğünü, bu nedenle de bu ülkelere yönelik İskender füzeleriyle saldırılar planladığını ileri sürdüler.

İlginizi Çekebilir
Fatih'te iki katlı bina yandı mahalleli 'sahibi' dedi
Fatih'te iki katlı bir bina alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken mahalle sakinleri panik yaşadı.
Gaziantep'teki patlamanın nedeni belli oldu
Gaziantep'te bir apartmanın bahçesinde bulunan müştemilat bölümünde meydana gelen patlama, 1 saatlik çalışma sonucu netlik kazandı.
Esenyurt'ta istinat duvarı boşluğuna düşen köpek kurtarıldı
İtfaiye ekipleri, Esenyurt'ta istinat duvarı boşluğunda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı
Düzce'de kimyasal madde yüklü tankeri kontrol eden polis memuru, balataların kızardığını fark etmesi üzerine erken müdahalesiyle faciayı önledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

166
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

42
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

9
İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

22
Tahran sallandı halk sokağa döküldü

Tahran sallandı halk sokağa döküldü

5
Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

5
Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM