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Alman basını siyasilere baskı yapıyor

Almanya'da yayın yapan gazeteler, dünyanın takip ettiği koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamasını "rezalet" olarak nitelendirdi.

22.11.2017 - 07:35
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman basını siyasilere baskı yapıyor

Seçim politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine kurarak oy toplamaya çalışan Alman siyasiler, seçimlerin ardından kendi dertlerine düştü.

1 AY GÖRÜŞTÜLER SONUÇ YOK

Türkiye ile uğraşmaya vakitleri kalmayan Almanlar, 1 ay boyunca koalisyon görüşmelerini sürdürdü ancak sonuç çıkmadı. Boşa geçen 1 ay, Alman basınını da rahatsız etti.

Ülkede yayın yapan gazeteler, Almanya'nın daha önce böyle bir durum içerisine düşmediğine dikkat çekti.

SCHULZ HEDEFTEKİ İSİM OLDU

Ülkede yayın yapan Mittelbayerische Zeitung gazetesinde çıkan haberde; Martin Schulz'un koalisyonu reddeden tavrı sert bir dille eleştirildi.

Alman basını siyasilere baskı yapıyor

TAMAMEN REZALET

"Schulz koalisyona katılmayı reddeden tavrından vazgeçmeli. Bunu ülkeye duyduğu sorumluluk nedeniyle yapmalı." ifadelerinin kullanıldığı haberde; durumun dünya ülkeleri tarafından yakından takip edildiği ve yaşananların bir rezalet olduğu belirtildi.

JAMAİKA GÖRÜŞMELERİ REZİL BİR BİÇİMDE BİTTİ

Haberin detaylarında, "Jamaika koalisyon görüşmelerinin rezil bir biçimde bitmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti üzerinde koalisyon görüşmelerini uzun süre reddedememe ve belki de yeniden büyük koalisyona gitme baskısını artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

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