Alman basını teröre karşı güvenliği sorguluyor

"MUTLAK GÜVENLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Frankfurter Rundschauun Noel pazarı saldırısı sonrası gündeme gelen güvenlik önlemlerine dair yorumu şu şekilde:

"Kim böylesine çılgınca bir saldırıyı önleyebilir? Ve nasıl? Binlerce polisi aynı sayıdaki Noel pazarlarında devriye gezdirerek mi? Koruma setleri oluşturarak, beton bloklar dikerek ve çelik duvarlar örerek mi? Bu yaya bölgeleri, parklardaki festivaller, konserler ve çok sayıda insanın biraraya geldiği etkinlikler için ne anlama geliyor peki? Önümüzdeki günlerde kamusal alanlarda güvenlik güçlerinin daha fazla görünür hale gelmesi durumunda bu muhtemel saldırganlara değil içeriye karşı verilmiş bir ‘biz buradayız!' mesajı olacak. Bu doğru, zira öznel güvenlik hissini güçlendirir ve topluma destek verir. Ancak mutlak güvenlik diye bir şey yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Bunu herkesin bilmesi ancak yine de demokrasi ve özgürlük içinde yaşamaya devam etmesi gerekir."

"ÜLKEMİZİ İKİ AYRI KAMPA BÖLMEKTE BAŞARILILAR"

Frankfurter Rundschau gazetesi, Berlin'deki Noel pazarı saldırısının kamuoyu üzerindeki etkisini şu satırlarla sayfalarına taşıyor:

"Teröristler başarılı. Çok sayıda insanı korku ve dehşete düşürürken, yine sayısı çok olan bir başka grubu nefret dolu şiddet fantezilerinden oluşan bir coşkuya ve bir şekilde farklı olan her şeye karşı kör bir öfkeye itiyorlar. Tabi ki ülkemizi, bir tarafta hoşgörülü ve anlayışlı, diğer tarafta öfke ve korkuları ile hareket eden iki ayrı kampa bölmekte oldukça başarılılar. Kuşkusuz aşırı sağcıların çıkardığı ses, onların sayısı konusunda aldatıcı olmamalı. Sayıları çok, fazlası ile çok. Ancak yine de mağdurlara, yoksullara, güçsüzlere, baskı görenlere yardım etmekten geri durmayanların sayısının yanında çok azlar. Ayrıca bu yardımsever kamptakiler yaşadıkları ve yaşattıkları hoşgörüyü, Twitter'dan ya da herhangi bir yorum platformundan bağıra çağıra dile getirmedi. Onlar karşılıklı anlayışa, birlikte yaşama, sosyal dengeye ve demokrasiye inananlar."

"ÖZGÜR TOPLUMUMUZUN NE DENLİ KORUMASIZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Straubinger Tagblatt gazetesi ise bu tip saldırılara karşı önlemlerin nasıl artırılabileceği konusunda fikir belirtiyor:

"Berlin'de Noel pazarına bir kamyonla yapılan saldırı bir kez daha kanlı ve bir o kadar korkak bir şekilde dünyaya açık ve özgür toplumumuzun ne denli korumasız olduğunu açıkça gösterdi. Ancak yine de güvenliğin daha da artırılması için alınacak önlemler var. Bunların arasında video kameraları ile gözetleme, veri saklama ve sokaklarda daha fazla polis ve askerin olması sayılabilir."