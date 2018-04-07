taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'a, Türkiye karşısında hiçbir şansının olmadığı konusunda ilk uyarı Almanlardan geldi.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

alman

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege’de “istenmeyen bir kazaya” yol açabileceğine dikkat çekti.

“Ege’de ateşle oyun” başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı’nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne’de tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI

Avrupalı diplomatlar Atina’yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.

"TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK.."

Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, "Türkiye ile silah yarışına girmek Yunanistan’ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.” diye yazdı. Kaynak: Ensonhaber.com

TÜRKİYE HAZIR BEKLİYOR

Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İntihar makinesi sergilenecek
Hollanda'nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinesi" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama hissedecekler.
Almanya’da başörtüsü yasağı
Almanya, 14 yaş altındaki Müslüman kızların okullara başörtüsüyle gelmesini yasaklamaya hazırlanıyor.
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit
Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdürüyor. Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye için 'tahrik eden düşman' tanımını kullanırken, Türkiye'ye karşı 7 bin askeri beklettiklerini söyledi.
Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sarhoş iki kişi, bir sözlü atışma sonucu kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de dayanamayıp sarhoş saldırganlara dayak atmasıyla ortalık karıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

29
Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

7
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

80
İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

26
3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

19
Yunanistan: Yalnız değiliz

Yunanistan: Yalnız değiliz

82
ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi

ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM