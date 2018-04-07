Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege’de “istenmeyen bir kazaya” yol açabileceğine dikkat çekti.

“Ege’de ateşle oyun” başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı’nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne’de tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI

Avrupalı diplomatlar Atina’yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.

"TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK.."

Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, "Türkiye ile silah yarışına girmek Yunanistan’ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.” diye yazdı. Kaynak: Ensonhaber.com

TÜRKİYE HAZIR BEKLİYOR

Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.