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Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti ve Ankara temasları, Alman basınında eleştirilere neden oldu.

03.02.2017 - 11:31
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Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

ERDOĞAN'IN SAYGIYLA BAKTIĞI GÜNLER GERİDE KALDI

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Merkel’e saygı ile baktığı günler geride kaldı. O günlerde Erdoğan Almanya’ya geliyordu. O günler geride kaldığından bu yana da tam tersi Merkel Türkiye’ye gidiyor. Başbakan bir buçuk yıl içerisinde beşinci Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Bir arzuhal sahibi olarak seçim yılında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını kurtarmak için gidiyor. Muhtemelen Erdoğan bu konuda kendisini muğlâkta bıraktı. Tabii bir de kısık sesle de olsa belki Erdoğan gibi bir güç adamı üzerinde etkili olmak ve imparatorluğunda kalan son bir gıdım demokrasi ve hukuk devletini kurtarmak için de gidiyor. En azından ifade özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığına saygı gösterilmesini talep etti. Türkiye’deki muhalefet ve sivil toplum için bir umut parçası." sözleriyle ziyareti yazdı.

Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Reutlinger General-Anzeiger'in görüşme yorumu, "İşte tam da birçok görüş ayrılığı nedeniyle üst düzeyde doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek çok önemli. Her iki ülkenin de birçok nedenden ötürü birbirine ihtiyacı var. Merkel’in Türkiye’deki temasları her iki tarafın da bunu böyle gördüğünü ve bir bozuşmaya izin vermemeye çabaladığını gösterdi. Başbakan Merkel, basın ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığının önemini açıkça dile getirdi.

Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Frankfurter Rundschau gazetesi ise ziyaretin tüm olumlu yanlarına rağmen damakta yavan bir tat bıraktığını savunuyor: "Almanya Başbakanı, Ankara ziyaretinde net konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde demokratik temel hak ve özgürlükler ile kuvvetler ayrılığının dikkate alınmasını vurguladı. Bu sözlerle Türk hükümetinin 'temizleme' operasyonu ve bu kapsamda sayısız politikacı ve gazetecinin tutuklanmasının yanı sıra Erdoğan’ın başkanlık sistemini getirecek referandum ile yetkilerini artırıp demokratik hakları kısıtlama planlarını eleştirmiş oldu. Bununla birlikte muhalefetteki politikacılarla görüştü ve Gülencilerin fişlenmesine yönelik uyarıda bulundu. Bunlar az değil. Yine de insanın damağında yavan bir tat bırakıyor."

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