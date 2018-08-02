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Alman basınından Erdoğan'a karşı protesto çığırtkanlığı

Merkel'in Başkan Erdoğan'ı davet etmesi Alman basınını çıldırttı. Die Welt gazetesi, Erdoğan'ın protesto edilmesi için okuyucularını kışkırttı.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 05:31..
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Alman basınından Erdoğan'a karşı protesto çığırtkanlığı

Türkiye düşmanlığıyla beslenen Alman siyaseti yetmezmiş gibi Alman basını da halkı kışkırtmanın yollarını arıyor. Şansölye Merkel'in Erdoğan'ı daveti, Die Welt gazetesinin gerçek yüzübü bir kez daha ortaya çıkarttı.

"GELMEMESİ İÇİN SOKAĞA İNİN" ÇAĞRISI

Alman basını Erdoğan'ın protestolarla karşılanması gerektiğini savunarak çığırtkanlık yaptı.

1980'li yıllarda ABD Başkanlarının ziyaretlerde protesto edildiğini ifade eden gazete, Başkan Erdoğan'ın da protesto edilmesi gerektiğini yazdı.

Erdoğan için "Yabancı bir ülkede kışkırtıcılık yapamaz." ifadeleriyle çirkin bir ithamda bulunan Die Welt, şu ifadelere yer verdi;
"Sivil toplum bu geleneği yeniden canlandırıp, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir."

Alman basınından Erdoğan'a karşı protesto çığırtkanlığı

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