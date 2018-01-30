Alman basınının Volkswagen skandalına yorumu

Volkswagen'in dizel yolsuzluğunun arkasından çıkan egzoz skandalı Alman basınında da yankı buldu.

Maymunlar ve insanlar üzerinde yapılan emisyon testi, her ne kadar etik bir durum olmasa da, Alman basını olayın üstünün örtüleceği kanısında.

TOPLAMA KAMPLARINA GERİ DÖNÜŞ

Maymun ve insanlar üzerinde yapılan deneylerin küçük odalarda azot gazlarının verilmesiyle yapıldığı hatırlatılırken, olayın Nazi dönemi Almanyası'nda uygulanan gaz odaları dönemleri ve toplama kamplarının yeniden uygulamaya sokulması olarak değerlendiriliyor.

DW editörü Henrik Böhme "Tabii ki bu deney birçok insanın kafasında çok kötü çağrışımlara yol açıyor. Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'ndaki gaz odalarını, Nazilerin 'T4 operasyonu' kapsamında zehirli gazla yaklaşık 70 bin engelliyi ve tedavi edilemez derecede hastayı öldürmesini, Almanya tarihinin en karanlık sayfalarını anımsatıyor." cümleleriyle Nazi dönemine giderek daha çok yaklaşıldığına işaret etti.

DİZEL SKANDALINDAN DA KÖTÜSÜ

Dizel skandalı ile "Herhalde artık bundan daha kötüsü olmaz" diye düşünen Almanlar, şimdi de egzoz deneyinin ortaya çıkartılmasıyla "beterin beteri var" sözünü yaşamış oldu.

Egzoz skandalı, Almanya'nın teknoloji ve otomotiv sektörlerinde bu hırsının ülkeyi giderek daha karanlık bir çağa sürüklediği yorumlarını da beraberinde getirdi.