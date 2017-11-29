Alman belediye başkanını kurtaran dönerciler konuştu

Almanya'nın Altena kentinin belediye başkanı Anreas Hollstein, gittiği döner dükkanında mülteci politikasını eleştiren aşırı sağcı bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı. Döner dükkanının sahibi Türk Abdullah Demir ve oğlu Ahmet Demir'in araya girmesiyle ölümden döndü. Hollstein saldırıda boğazından yaralandı.

"ONLAR OLMASA BEN ŞİMDİ ÖLÜYDÜM" Hollstein'ın "Onlar olmasa ben şimdi ölüydüm" diye teşekkür ettiği dönerci Demir, "Engellemesek, saldırgan, başkanın kafasını kesip koparacaktı." dedi.

Hafif yaralı kurtulan Andreas Hollstein, basın toplantısında Türk dönerci Abdullah ile Ahmet Demir'e teşekkür etti.

Hollstein, "Çok şanslıyım ki bana yardım eden insanlar vardı. Baba ile oğul yardıma koştu. Abdullah ile oğlu olmasa ben şimdi ölü biriydim. Eminim bugün burada sizin karşınızda oturamazdım." diyerek 'Sığınmacı dostu' olduğu için sürekli tehdit aldığını belirtti.

"SÜREKLİ BİZDE DÖNER YER"

27 yaşındaki Ahmet Demir, "Belediye başkanıyla yakından tanışıyoruz. Sürekli bizde döner yer. Pazartesi akşamı da saat 20.00 sıralarında yine dükkana geldi. Biri kendisi, diğeri eşi için iki tabak döner ısmarladı. Alıp eve gidecekti. Ben döner hazırlarken sohbet ettik. Bana salı günü Altena'ya cumhurbaşkanının gelmesinin planlandığını, ancak son anda programın iptal edildiğini anlatıyordu. O sırada yaklaşık 1.90 boyunda ve 50 yaşlarında bir kişi dükkana geldi. Zaman zaman bizde döner yiyen birisiydi. Ama iyi tanımadığım birisi. Biz konuşurken 'sen belediye başkanı mısın' diye başkana sordu. Evet cevabını alınca birden bıçağını çekti." dedi.

"BIÇAK TUTAN ELİNİ KAVRADIM"

Demir, "Bıçakla belediye başkanına saldırdı. Boğazını kesmek istedi. Küçük oranda da olsa boğazını bıçakla kesti. Başkan ona direndi. Tezgahın arkasından ön tarafa, başkanın yardımına koştum. Saldırganın bıçak tutan elini kavradım. Başkanın boğazından bıçaklı elini uzak tutmak için çok uğraştım. O sırada mutfakta gürültüleri duyan babam da yardıma koştu. Belediye başkanı, ben ve babam adamı zor zapt ettik. Elinden bıçağı aldım. Kafasını koltuğumun altına alarak sıktım ve onu yere yatırdım." ifadelerini kullandı.

POLİSE 'BENİ VURUN' DEDİ

Olayın ardından polis gelene kadar ki süreçi ise şöyle anlattı: "Saldırganı tutarken o, sürekli 'polisi çağırın, beni vursunlar' diye bağırdı. Polislerin elinde tabancayı görünce saldırgan 'beni vurun, beni vurun' dedi. Gelen polislere saldırganı teslim ettim. Bana göre saldırgan sarhoş değildi. Kendindeydi ve çok güçlü biriydi. Engellemesem belediye başkanın kafasını kesip koparacaktı."





'BAŞKAN BİZE SARILDI'

Demir "Polisler saldırganı götürdükten sonra belediye başkanı bize teşekkür etti. Çok duygusallaştı ve gözleri yaşardı. Bana ve babama sarıldı, hayatını kurtardığımız için çok teşekkür etti. Adam şok geçirmişti." dedi.

MERKEL TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Angela Merkel Andreas Hollstein için geçmiş olsun mesajı yayınlayıp saldırıyı kınadı. Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimi saldırının gerisindeki siyasi motifleri araştırdıklarını duyururken döner büfesi sahiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.