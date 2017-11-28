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Alman belediye başkanı, Türk dönerciye hayat borçlu

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Altena kenti belediye başkanı Andreas Hollstein'ı, uğradığı saldırıdan Türk dönerci kurtardı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 12:37..
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Almanya'nın Altena kentinin belediye başkanı Anreas Hollstein, gittiği döner dükkanında mülteci politikasını eleştiren aşırı sağcı bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı. Döner dükkanının sahibi Türk Abdullah Demir'in araya girmesiyle belki de ölümden döndü. Hollstein saldırıda boğazından yaralandı.

Alman belediye başkanı, Türk dönerciye hayat borçluAlmanya'da dönerci dükkanı işleten Abdullah Demir

BELEDİYE BAŞKANINI KURTARAN TÜRK

Dükkanın sahibi Abdullah Demir, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcı kişinin aşırı alkollü bir şekilde dönerciye girdikten sonra Hollstein'ın bölgeye sürekli yabancı getirdiğinden şikâyet ederek çok fazla agresif bir tutum sergilediğini, kendisinin araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığını söyledi.

Bild gazetesi, Abdullah Demir'in belediye başkanı ile Alman aşırı sağcı arasındaki olayı ayıran ve belediye başkanını kurtaran kişi olduğunu yazdı.

ÇALIŞAN DA YARALANDI

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı kişi 30 santimetre uzunluğundaki bir bıçak ile belediye başkanını yaralarken olayı yatıştırmaya ve belediye başkanını kurtarmaya çalışan döner dükkanı çalışanı da yaralandı.

Alman belediye başkanı, Türk dönerciye hayat borçluAlman belediye başkanı Anreas Hollstein

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