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Alman Belediyeler Birliği'nden Merkel'e Türkiye tepkisi

Evet mitinglerinin iptal edilmesinin ardından yetki yerel yönetimde diyen Merkel'e, Alman Belediyeler Birliği'nden tepki geldi.

04.03.2017 - 15:26
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Alman Belediyeler Birliği'nden Merkel'e Türkiye tepkisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiğini, bu yetkinin onlarda olduğunu açıklamıştı.

"BU SORUN BELEDİYELERİN ÜZERİNE YIKILMAMALI"

Rheinische Post gazetesine konuşan Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, asıl sorunun Türk politikacıların hangi çerçevede Almanya'da miting yapacakları sorusu olduğunu belirterek, bunun ancak Ankara ve Berlin hükümetleri arasında görüşülmesi gerektiğini söyledi.

"Sorun dış politika ve diplomasi ile çözülebilir." diyen Eva Lohse, "Bu sorun belediyelerin üzerine yıkılmamalı." ifadelerini kullandı.

Belediyeler açısından etkinliklere izin verilirken güvenliğin önemli bir ölçü olduğunu da kaydeden Lohse, Bakan Bozdağ toplantısını güvenlik gerekçesiyle iptal eden Gaggenau Belediyesini ise savundu.

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