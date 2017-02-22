Alman Bild gazetesinin Erdoğan rahatsızlığı

Türkiye'ye geniş yer ayıran ve her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterip eleştiren Alman gazete Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayı içerisinde Almanya’da miting yapacağını yazdı.

"ELEŞTİRİLERE RAĞMEN ERDOĞAN, ALMANYA'YA GELİYOR"

Gazete, “Eleştirilere rağmen Erdoğan Almanya’ya geliyor” başlığıyla verdiği haberde, Ankara’dan üst düzey bir bürokratın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayı içerisinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Türklerle buluşacağını söylediğini yazdı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ANLATACAK"

Gazete, adını açıklamadığı bürokratı, "Sayın Cumhurbaşkanı şu andaki duruma göre, mart ayı içerisinde Strasbourg'a resmi ziyarette bulunacak. Sonrasında ise, yeri henüz net olmamakla birlikte, NRW’de yapılacak etkinlikte başkanlık sistemini anlatacak" sözlerine yer verdi.

Bild, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu’nun, Cumhurbaşkanının Almanya’ya ziyaret yapmak istediği konusunda kendilerine henüz Ankara’dan resmi bir talep gelmediğini söylediğini de aktardı.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA ALMANYA'DA GURBETÇİLERLE BULUŞMUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz cumartesi günü Almanya’nın Oberhausen kentinde "Memleket Sevdalıları ‘Evet’ diyor" mitinginde Avrupalı Türklerle buluşmuştu. Sonrasında katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda ise, basına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanının Avrupalı Türklerle bir araya gelmeyi planladığını açıklamıştı.