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Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Alman askerlerinin İncirlik'ten Ürdün'e gitmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 13:23..
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Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

Almanya'nın yurt dışındaki en stratejik üslerinden biri olan İncirlik, geçtiğimiz aylarda Berlin Ankara hattında yaşanan gerilim nedeniyle Almanya için sonlandı.

İncirlik'ten taşınan Almanya Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Bu durumun üzerinden aylar geçti, duruma ilişkin Berlin yönetiminden ilk kez açıklama geldi.

Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

ALMANYA'DAN İTİRAF

Almanya'nın Orta Doğu'da gerçekleştirdiği operasyonlarda adeta karakolu rolünde bulunan İncirlik artık Berlin yöntimi için sadece bir rüya. Üste bulunan keşif, savaş ve tanker uçaklarını Ürdün'e taşımak zorunda kalan Almanya, bu durumdan oldukça fazlasıyla etkilendi. Öyle ki Alman Büyükelçi Martin Erdmann'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

"İNCİRLİK BİZE PAHALIYA MAL OLDU"

DEAŞ'la mücadele kapsamında burada bulunan birliklerin taşınmasının kendileri için oldukça pahalıya mal olduğunu belirten Erdmann, Almanya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi halinde bile İncirlik'in yeniden kazanılamayacağını belirtti.

Alman Büyükelçi: İncirlik'ten gitmemiz bize pahalıya mal oldu

Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA İNCİRLİK GERİLİMİ

Terör örgütü PKK ve FETÖ firarilerini barındırıp Türkiye'ye iade etmeyen Almanya, milletvekillerini İncirlik Üssü'ne göndermek istedi.

Terör örgütlerine kucak açan Almanya'ya bu konuda izin verilmedi.

Türkiye'nin bu kararından vazgeçmemesi, Almanları İncirlik Üssü'nden çekilme kararını almasına itti.

Alman Büyükelçi'den İncirlik itirafı

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