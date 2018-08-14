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Alman Cem'den Merkel'e: Türkiye'ye reform yaptırın

Almanya'nın Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı Yeşiller milletvekili, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kullanılarak reform yaptırılmaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 17:42..
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Alman Cem'den Merkel'e: Türkiye'ye reform yaptırın

Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili ve partinin eski eş başkanı Alman Cem yine Türkiye karşıtı bir tavır ile gündemde. Merkel hükümetine Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları değerlendirme çağrısında bulunan Özdemir, Ankara'yı "köşeye sıkıştırma" ekonomik krize karşı net talepler sunma çağrısı yaptı.

Alman Cem'den Merkel'e: Türkiye'ye reform yaptırın

"REFORM YAPTIRILMALI"

NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediğini savundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANI CEM

Aslen Türk olan Cem Özdemir, özellikle Almanya'da yürüttüğü Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman yanında durmayan Cem Özdemir, devamlı olarak fırsat kolluyor ve Türkiye ile Erdoğan karşıtı propagandaların Almanya'daki bir numaralı ismi oluyor.

Cem Özdemir Türkiye karşıtlığında sınır tanımamış, PKK ve YPG'li teröristler için dahi kampanyalar yürüttü, terörist paçavralarının altında poz vermekten çekinmedi.

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