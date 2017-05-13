Alman çevirmen Meşale Tolu tutuklandı

1 Mayıs öncesi Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi arasında olan Almanya doğumlu gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.

ALMANLARA HABER VERİLMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de, Almanya vatandaşı olan Tolu'nun 2 haftadır cezaevinde olmasına rağmen kendilerine bu konuda resmi bilgi verilmemesine isyan etti.

Schaefer, Almanya ve Türkiye vatandaşı Die Welt muhabiri Deniz Yücel dahil Türkiye'deki cezaevlerinde 4'ü çifte vatandaş olmak üzere 6 Almanya vatandaşı olduğunu belirtti.