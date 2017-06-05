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Alman çift Türk vatandaşlığına başvurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Alman çifti, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

05.06.2017 - 17:15
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Yaklaşık 10 yıldır Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı bölgesinde oturan Wolfgang ve Sabine Lezius çifti, Türk vatandaşlığına geçmek için evrakları hazırlayıp başvuruda bulundu.

Türk vatandaşı olduktan sonra Çıralı'da yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Alman çift, evlerinde gazetecilere açıklama yaptı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDULAR

Wolfgang Lezius, 10 yıl boyunca Çıralı'da çok güzel dostluklar edindiklerini belirterek, Çıralı'da halkla kaynaşmayı başardıklarını söyledi. Hayatlarının tamamını Çıralı'da devam ettirmeyi düşündüklerini anlatan Lezius, "Türk vatandaşlığı için başvuru işlemlerini başlattık. Almanya'da edindiğimiz tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi Türk halkına aktarmak ve Türkiye'nin daha ileri seviyeye gitmesini istiyoruz" dedi.

Alman çift Türk vatandaşlığına başvurdu

"ALMANYA'NIN TUTUMU NEDENİYLE ÜZGÜNÜZ"

Türk vatandaşlığına geçince seçme ve seçilme hakkı kazanacaklarını anlatan Lezius, "Sonrasında da Türkiye'yi kalkındıracak partiye oy vereceğiz. Almanya'nın son zamanlarda Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle üzgünüz. Bu durumun Avrupa'nın politikasından kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri kötü. Şu anki Türk hükümetini, yeryüzündeki en doğru ve adil yönetim olarak görmekteyim. Türkiye ile Rusya doğru bir karar vermemiş olsaydı savaş çıkmış olabilirdi" diye konuştu.Alman çift Türk vatandaşlığına başvurdu

"TÜRKİYE'DE GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Şu anda Almanya'daki turistleri Türkiye'ye getirmenin oldukça zor olduğunu belirten Lezius, şöyle devam etti:

"Özellikle Alman, Avrupalı turistler, Türkiye'deki terör olaylarından dolayı gelmekten korkuyor. Fakat biz kendimizi Türkiye'de güvende hissediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olarak kabul ediyorum. Türk vatandaşlığına geçince hangi ismi alacağımı hala düşünüyorum. Böyle bir durumda Almanya'daki isimlerimizi de değiştirmek zorunda kalıyormuşuz. Bu durum bizim için biraz sıkıntılı olabilir. Türk halkı kendi ismimizle bizi kabul ederse mutlu oluruz."

Alman çift Türk vatandaşlığına başvurdu

Alman çift Türk vatandaşlığına başvurdu

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