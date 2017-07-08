1 Merkel G-20 Zirvesi'ni değerlendirdi Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nde basın açıklaması yaptı.

2 Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor Rusya'dan paket turla gelen turist sayısı geçen yıla göre 384 kat artarak, 1 milyon 325 bin oldu.

3 Alman devlet televizyonu polis şiddetini görmüyor ZDF, yayınlarında polis şiddetine yer vermezken göstericilerin arkasından çekilen fotoğrafları yayınlamaya devam ediyor.

4 Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda Kaynarca ilçesinde komşusu ve eşinin iş arkadaşı tarafından öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 11 aylık oğlunu 10 bin kişi uğurladı.

5 Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu'na destek verdi Rahşan Ecevit, Kılıçdaroğlu'na destek olarak; "Bu yürüyüş manen de olsa devam etsin" dedi.

6 Takla atan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak devrildi.