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Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Teröristlere yönelik düzenlenen harekatı haberleştiren Almanlar, Türk askerine işgalci deme küstahlığında bulundu.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 08:19..
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Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin geri çekilmesi için üst üste açıklamalar yapan Avrupalılar, şimdi de kirli bir algı operasyonu içerisine girdi.

Almanya'da yayın yapan ARD televizyonunda, TSK'nın düzenlediği harekat değerlendirildi.

ALMAN YALANLARI

Kanala bilgi aktaran muhabir Dominik Lessmeister ise bu sırada küstah ifalere kullandı.

Türk askerini "işgalci" olarak nitelendiren Lessmeister, Afrin'de sivillerin hedef olduğu yalanını izleyicilere aktardı.

Alman muhabir, "İnsan hakları savunucuları Afrin’de bir felaket yaşandığını söylüyor. İnsanlar bu yüzden Türk ordusunun bombardımanlarından ve topçu ateşinden kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

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