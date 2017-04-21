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Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "İncirlik'ten çekilmek bize zarar verir, Türkiye'ye cezalandırma olmaz" dedi.

21.04.2017 - 09:06
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Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Ortadoğu gezisi kapsamında dün Irak'ta temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssünde konuşlu Alman askerleri ile Tornado keşif uçaklarının çekilmesi tartışmaları hakkında konuştu.

"ÇEKİLİRSEK KENDİMİZE ZARAR VERİRİZ"

Gabriel, Alman kamu kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ben bu tartışmayı hiç anlamadım. Bu konu sadece referandumdan sonra değil, daha önce de gündeme geldi. Sol Parti ve Yeşiller'e mensup politikacılar İncirlik'ten çekilmemiz gerektiğini dile getiriyorlar. Biz İncirlik'te uluslararası koalisyonu IŞİD'e karşı desteklemek için bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki, biz kendi çıkarımız için oradayız. Türkiye'ye iyilik yapmak ya da Türkiye'yi desteklemek için değil, IŞİD'e karşı mücadelede katkı vermek için oradayız. Çekilecek olursak, biz kendimize zarar veririz. Ben şimdi bunun Türkiye'yi ne tür bir cezalandırma olacağını anlamıyorum."

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması


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