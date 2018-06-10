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Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

Daha önce Fetullahçı teröristlere kucak açarak korumaya alan Almanya'da, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni raporu FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 09:03..
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Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

Almanya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan Fetullakçı teröristlere kucak açmıştı. Darbeci askerlerin iltica taleplerini kabul eden Almanya'ya Türkiye'den sert tepkiler ortaya konmuştu.

FETÖ yapılanması konusunda Türkiye ile aynı görüşlere sahip olmadıklarını açıklayan Alman yetkililer, Yunanistan gibi darbeci askerlere sahip çıkmıştı.

ALMAN DERGİ DIŞİŞLERİ RAPORUNU YAYINLADI

Alman Der Spigel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından FETÖ hakkında yayınlanan yeni bir raporu okuyucularıyla paylaştı.

Yayınlanan rapora göre Almanya'nın FETÖ yapılanmasına yönelik görüşlerinde değişim olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre Almanya, FETÖ'cülere artık daha çok kuşkuyla yaklaşmaya başladı.

"TÜRKİYE'DE DEVLET KURUMLARINA SIZDILAR"

Dışişleri Bakanlığı'nın Şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde, FETÖ'cülerin Türkiye'de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki farklı kaynakların bu konuda aynı görüşü paylaştığı belirtilerek, raporda "Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi  ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor” ifadesi yer aldı.

FETÖ MENSUBUNUN İTİRAFI

FETÖ'nün Almanya'da önde gelen isimlerinden biri dergiye yaptığı açıklamada, örgütü "antidemokratik” olarak nitelendirdi.

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