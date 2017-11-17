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Alman DW'nin algı dolu haberi

Alman güvenlik güçleri elektronik takip yaptıkları bir şüpheliyi Hamburg Havalimanı'ndan "uğurlayabiliyor" ama haber Türkiye'ye geçmesi.

17.11.2017 - 13:05
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Alman DW'nin algı dolu haberi

Alman DW'nin algı dolu haberi

Almanya’da şimdiye dek ayağına elektronik kelepçe takılan iki radikal terör şüphelisinden biri, ekim ayında elektronik kelepçesine rağmen hiçbir engelle karşılaşmadan, Hamburg Havalimanı’ndan kalkan tarifeli bir uçakla ülkeden ayrıldı.

Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW), bu haberi "Kelepçeli radikal İslamcı Türkiye'ye geçti" başlığıyla yayınladı.

Alman DW'nin algı dolu haberi

SİNYALİ KAPATTILAR

Terör şüphelisinin sinyalinin saatlerce kesik durumda oluğu; bir sonraki sinyalin ise Atina Havalimanı'ndan alındığı belirtilen habere göre, kelepçe sinyallerinin yurt dışında izlenmesine izin verilmediği için elektronik takip gerçekleştirilemedi.

ŞÜPHELİ ARAYIP HABER VERDİ

Haberin sonunda da şüphelinin Hamburg’dan ayrıldıktan iki gün sonra Würzburg’daki yetkilileri arayarak Türkiye’de olduğunu haber verdiği aktarıldı.

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