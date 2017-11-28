Alman firmaların ihracat beklentisi kasımda yükseldi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için kasım ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya'da ekimde 21 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin bu ay 21,3 puana çıktığını, bunun Ocak 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu kaydetti.

Fuest, Alman endüstrisinin daha yüksek ihracat beklediğine dikkati çekerek, sektörler arasında hissiyatın da çok güçlü olduğunu bildirdi.

GIDA ÜRETİCİLERİ BÜYÜME BEKLEMİYOR

İhracat beklentilerinin, mühendislik ve metal eşya üretimi alanlarında yeni bir rekor kırdığını dile getiren Fuest, “Mühendislik şirketlerinin yüzde 40'tan fazlası, önümüzdeki aylarda ihracatlarının artabileceğine inanıyor. Elektronik ve optik ekipman üreticileri için görünüm de belirgin şekilde arttı. Gıda üreticileri, aksine, ihracatta herhangi bir büyüme beklemiyor.” ifadelerini kullandı.



