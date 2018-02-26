Christoph R. Hörstel, NuoViso kanalına konuk oldu. Hörstsel çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Hörstel'in açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"ERDOĞAN, ABD'DEN BAĞIMSIZ OLMAYI DENİYOR"

"Geri çekilip bakmak lazım: Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Erdoğan, Washington'dan bağımsız olmayı deniyor ve iki tarafla iyi pazarlık yapmayı deniyor. Rusya, İran ve Çin'le görüşüyor. Genele bakınca, barışı destekleyen bu çizgisinde Almanya nerede, bizden herhangi bir destek görüyor mu? Erdoğan'ın yaptığı şey en temel Avrupa ve Almanya çıkarıdır."

Alman gazeteci: ABD'nin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan





"SÜPER GÜÇ DELİ DANA GİBİ..

"Eğer biz Rusya, Çin ve küresel kutuplaşanların karşısındaki güçlerle esnek bir biçimde konuşmayı öğrenmezsek... Burada mesele anti Amerikancılık değil... Bu aptalca ve yanlış zaten, ayrıca buna karşıyım. Mesele, en son kalan süper gücün deli dana gibi hareket etmesini önlemek. Danalardan özür diliyorum gayet kibar hayvanlar."

"ERDOĞAN'IN YÜRÜDÜĞÜ YOLU YÜRÜMELİYİZ"

"Bu önemli ve bu konuda Erdoğan tarihî anlamda çığır açıyor. Biz Erdoğan'ın yaptığını görmüyoruz, bunu yüceltmiyoruz, aksine adama zorluk çıkarıyoruz. Eğer biz Almanlar iyileşmek, Merkel'in bozuk siyasetinden kurtulmak istiyorsak, Erdoğan'ın yürüdüğü yolu yürümemiz gerekiyor. O halde diyorum ki, bugünden tezi yok birleşelim. Dostluk kuralım ve bunu yaşayalım, Erdoğan ve Türklerle."

"TÜRKLER BOYUN EĞMEK İSTEMİYOR"

"Türkler bizden farklı bir şey istemiyor. Huzur istiyorlar, bölünmek istemiyorlar ve Washington'a boyun eğmek istemiyorlar. Ne kendilerine ne de komşularına yaramayacak hiçbir saçma sapan savaşa da çekilmek istemiyorlar. Durum bu. Ayrıca ekonomik-finansal anlamda dışarıdan baskı uygulanmasını istemiyorlar bugün olduğu gibi. Türk Lirası baskı altında boykot vari eylemler var. Erdoğan bunlara karşı savaşıyor. Biz Almanlar Erdoğan'ın yanında yer almalıyız."