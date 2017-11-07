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Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

Almanya'nın öncü gazetelerinden Die Tageszeitung yazarı Wolf Wittenfeld, Hürriyet'te yayınlanan yerli oto karikatürünü tabuta benzetti.

07.11.2017 - 15:47
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Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

Türkiye'nin yerli ve milli sanayi projeleri Avrupa'yı kızdırıyor. Türkiye'nin en çok satılan otomobil markaları Alman olmasına rağmen, Türkiye'de tek bir kuruşluk dahi yatırım yapmayan Alman otomotiv şirketlerine inat yerli araba için kolları sıvayan Türkiye Alman medyasının gündeminde.

YERLİ OTOMOBİL TABUTA BENZETİLDİ

Hürriyet'te yayınlanan ve Latif Demirci'nin kaleminden çıkan yerli otomobil karikatürü Alman Die Tageszeitung gazetesi yazarı Wolf Wittenfeld'in gündemindeydi. Wittenfeld, karikatürdeki arabanın altında bulunan 5 kişiyi "Kaportasının üzere Türk bayrağıyla örtülmüş tabut görünümünde bir araba. Altından, arabanın ezdiği bir insanın bacakları gözüküyordu." şeklinde yazdı

Ancak gerçeğin oldukça farklı olduğu karikatürde sadece Türk bayrağı altında gösterilen otomobilin yerli ve milliliğine, yerde yatan 5 kişinin ise projenin sahibi 5 büyük firmaya işaret ettiği oldukça açık bir şekilde gösterilmiş.

Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

ALMAN MEDYASI SALDIRMAYA BAŞLADI

5 dev firmanın bu işe girişip otomobil üretecek olmasını tamamen siyasi bulan Alman yazar, yatırımcıların bu durumdan memnun olmadığını Türkiye'nin bu işin altından kalkamayacağını iddia etti.

Wittenfeld, "Yatırımcıların bu prestijli projeden kaçınmaları kimseyi şaşırtmıyor: Zira bahse konu proje siyasi güdümlü olup ekonomik bakımdan pek mantıklı değil." dedi.

ALMAN MEDYASI NİYETÇİLİK YAPIYOR

Alman medyasında çıkan bu haber, Almanya'nın Türkiye'nin yerli otomobil üretme konusundaki niyetini ayan beyan ortaya koyuyor. Otomobil üretmeyip, kendilerine bağımlı bir ekonomi srdürülmesini isteyen Almanya, medya üzerinden mesaj veriyor. Wittenfeld bu niyetini "Bazen bir karikatür söylemek istenen her şeyi ifade eder." sözleriyle dile getiriyor.

Wittenfeld ayrıca arabanın imal edilemeyeceğini düşünürken, Türkiye'nin ekonomik krize girip, paranın değer kaybedeceğini ve projenin çöp olarak olacağını belirtti.

Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

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