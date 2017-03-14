Alman gazeteci Wallraff'tan Türkiye ve Erdoğan yazısı

Büyük işletmeler, Bild gazetesi ve diğer kuruluşlarla yaptığı, ses getiren, skandalları açığa çıkaran röportajları ile tanınan Alman gazeteci-yazar Günter Wallraf, önceki gün kaleme aldığı makalesinde, Türk-Alman ilişkileri hakkında ilginç bir tespitte bulundu.

İşte Wallraff'ın yazısından o satırlar..

"Bundan 15 yıl önce Türk Cumhurbaşkanının adını bilen tek Alman çıkmazdı. Şimdi Alman çocuklar Almanya'yı Merkel değil, Erdoğan yönetiyor sanıyor. Bunun tek açıklaması, Türkiye'nin güçlenip bir çok konuda Almanya'ya rakip olmasıdır"