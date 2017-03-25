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Alman gazeteciden Merkel'e Erdoğan sorusu

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında sessiz kalmasının sebebi olarak Almanya'da yaşayan Türkleri gösterdi.

25.03.2017 - 16:30
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Alman gazeteciden Merkel'e Erdoğan sorusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yayın yapan Passauer Neue Presse gazetesine röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump karşısında ezik kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Merkel, bu konuya da değindi.

ERDOĞAN KARŞISINDA NEDEN EZİKSİNİZ

Alman gazetecinin "Birçok kimse sizin artık yumruğunuzu masaya adamakıllı indirmeniz gerektiğini düşünüyor. Erdoğan karşısında sakinleştirici ses tonunuzu daha ne kadar muhafaza edeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Almanya Başbakanı, ülkesinde yaşayan Türkleri hesap ettiğini söyledi.

Alman gazeteciden Merkel'e Erdoğan sorusu

"ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER..."

Merkel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde meseleleri gayet adını koyarak konuşuyorum. Fakat bir şansölye olarak Türkiye ile ilişkilerimizin buna jeopolitik ilişkiler de dahil, genel toplamını ve Almanya'da hayatlarını sürdüren milyonlarca Türk kökenli insanla birlikte yaşamımızı hesaba katıyorum." şeklinde konuştu.

Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız haberi

Alman gazeteciden Merkel'e Erdoğan sorusu

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