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Alman gazetesi Netanyahu'yu çizen karikatüristi kovdu

Çizdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karikatürü nedeniyle Alman Süddeutsche Zeitung gazetesindeki işinden olan Dieter Hanitzsch, pişman olmadığını ifade etti.

AA | 18.05.2018 - 14:10..
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Alman gazetesi Netanyahu'yu çizen karikatüristi kovdu

Almanya'da ülkenin köklü gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung'un karikatüristi Dieter Hanitzsch, çizdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karikatürü nedeniyle Yahudi düşmanlığı suçlamasıyla gazetedeki işinden çıkarıldı.

GAZETEDEN KARİKATÜR ÖZRÜ

Süddeutsche Zeitung Genel Yayın Yönetmeni Wolfgang Krach, karikatür nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, Hanitzsch'in işten çıkarılmasıyla ilgili, "Bay Hanitzsch ile antisemitist klişelerin karikatürde ne olduğu konusunda editör masamızda uzlaşmazlıklar olmuştur. Bu uzlaşmazlık sadece yayınlanan karikatürde değil ayrıca Bay Hanitzsch ile görüşmelerde de görülmüştür.'' denildi.

Alman gazetesi Netanyahu'yu çizen karikatüristi kovdu

Dieter Hanitzsch'in çizdiği söz konusu karikatürde, İsrailli şarkıcı Netta Barzilay'ın Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olmasına atıfta bulunuldu.

Barzilay'ın kıyafeti giydirilen ve elinde bir füze çizilen Netanyahu, "Gelecek yıl Kudüs'te" diye şarkı söyler gibi karikatürize edildi.

Sosyal medyada ve diğer Alman medyasındaki tepkilerin ardından Hanitzsch'in görevine son verildi.

'NETTA'NIN ZAFERİNİ KÖTÜYE KULLANDI'

Karikatürist Hanitzsch ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, işine son verildiğini doğrulayarak karikatürde anlatmak istediği konunun Netanyahu'nun şarkıcı Netta'nın zaferini kötüye kullanmak istemesi olduğunu ifade etti. Hanitzsch bir gazetenin çiziminden dolayı bir karikatüristin işine son vermesinin yaygın olmadığına işaret ederek, ''Azarlayabilirsin, ona bir uyarı yapabilirsin ama kovmak iyi bir yol değil.'' dedi.

Sanatçı çizdiği karikatür nedeniyle pişman olmadığını da vurguladı.

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Alman gazetesi Netanyahu'yu çizen karikatüristi kovdu

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