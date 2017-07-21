Alman haber kanalından Türkiye vetosu

Alman yetkililer dün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardılar ve Türkiye'ye karşı Alman yatırımlarına engel olması mümkün görülen bazı önlemler alacaklarını açıkladılar.

ALMAN PODOLSKİ'YE DE VETO

Haber kanalı n-tv de, Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Alman Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin yer aldığı reklamların seyircilerden tepki aldığını ve yayınlamayacaklarını bildirdi.

Kanal bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi." dedi.