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Alman hükümeti Gazze'deki kanlı olayları kınamadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümetin, dün Gazze sınırında yaşanan kanlı olayların bağımsız bir komisyon tarafından araştırılabileceği görüşünde olduğunu söyledi.

AA | 15.05.2018 - 17:35..
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Seibert, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bazı ülkeler tarafından gündeme getirilen ve olayların bağımsız bir komisyon tarafından araştırılması önerisi konusunda Alman hükümetinin ne düşündüğünün sorulması üzerine, yaşanan olaylardan büyük endişe duyduklarını belirterek, "Federal hükümet adına, bağımsız bir komisyonun sınır bölgesinde yaşanan şiddeti ve kanlı çatışmaları aydınlatabileceğine inandığımızı söyleyebilirim." dedi.

GAZZE AÇIKLAMASI

İnsanların barışçı gösteri hakkını her zaman savunduklarını ancak İsrail'in de vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkı olduğunu ifade eden Seibert, "İsrail ile Gazze sınırındaki çitlerde yaşanan korkunç olaylar bizi çok endişelendiriyor. Aralarında çocukların da bulunduğu birçok insanın hayatını kaybetmesi de korkunç bir şey. Herkesin barışçıl şekilde gösteri yapma hakkı vardır ancak bu barışçı gösteriler de şiddeti körüklemek için kötüye kullanılmamalıdır. Hamas da şiddeti körüklemeye çalışıyor. Bu da ahlaksızca bir tutum." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin göstericilere karşı orantılı bir tutum izlemesi gerektiğini kaydeden Seibert, "İsrail hükümetinin, vatandaşlarının ve aynı zamanda sınırlarının güvenliğini koruma hakkı ve sorumluluğu var ancak burada orantılı tutum korunmalı. Bu özellikle gerçek mermi kullanılması konusunda önemli. Bu gergin ortamda daha başka olayların da yaşanmasından endişe duyuyoruz. Bu nedenle tüm tarafları gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

KINAMA GELMEDİ

Bir gazetecinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dünkü olayları kınamasını hatırlatması ve gazetecilerin ısrarla Alman hükümetinin olayları neden kınamadığını sormaları üzerine de Seibert, Fransa ile özellikle Orta Doğu politikaları konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ancak kendisinin Alman hükümeti adına konuştuğunu söylemekle yetindi.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da federal hükümetin, konuya ilişkin görüşlerini İsrailli hükümet yetkililerine , edindikleri bilgilere göre Gazze'de dünkü olaylarda, aralarında çocukların da bulunduğu 59 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 2 bin 700 kişinin yaralandığını söyledi.

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