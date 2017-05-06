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Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti, Türkiye’de idam için referandum yapılması halinde ülkesindeki Türk vatandaşların oy kullanmasına izin vermeyeceğini açıkladı

06.05.2017 - 00:55
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Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

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Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya'da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez" dedi.

"SEÇİM VEYA REFERANDUM YAPMAK İZNE TABİ"

Hükümet sözcüsü Seibert, "Eğer bir devletin Almanya'daki büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarında seçim veya referandum yapmak isterse, bunun izne tabi olduğunu" hatırlattı. Türkiye'den şu aşamada böyle bir talebin gelmediğini belirten Seibert, bu nedenle de Almanya'da idam referandumuna ilişkin soruların "varsayımlara" dayalı olduğunu, normal koşullarda bu tür sorulara yanıt vermediğini söyledi.

"REFERANDUMU YASAKLAMAK İÇİN OLANAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Seibert, Alman hükümetinin gelecek bu tür bir "talebi onaylamak zorunda olmadığını" da sözlerine ekledi. Seibert sözlerini "Bu şu anlama geliyor: Federal hükümet izin vermeyebilir. Almanya'da bir oylamayı yasaklayabilir… Böyle bir referandumu yasaklamak için yasal olanaklarımızı kullanacağımızı düşünüyorum." şeklinde sürdürdü.

MERKEL'İN RAKİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Merkel'in en büyük rakibi olan Schulz idam referandumuna karşı çıkmıştı. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söylemişti.

Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

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