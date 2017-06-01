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Alman hükümeti İncirlik oylamasını engelledi

Almanya'da iktidar partileri, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusunun Federal Meclis'te oylanmasını reddetti.

01.06.2017 - 08:49
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Alman hükümeti İncirlik oylamasını engelledi

Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusunun Federal Meclis'te oylanmasını, Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki çoğunluklarını kullanarak engelledi.

Koalisyon ortağı SPD'nin dün kendi meclis grubunda yaptığı oylamada Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi kararı almasına rağmen bugünkü oylamada ret oyu kullanması muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.

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Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Başbakan adayı Cem Özdemir SPD'nin dünkü oylamasını seçim kampanyasının bir parçası olmakla eleştirerek, "Artık hükümetteki herkes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yollanan her türlü ılımlı mesajın Almanya'ya şantaj yapmak için bir fırsat olarak algılandığını kavramalıdır." dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen de Birlik partileri ve SPD'nin tutumunu "utanç verici bir kandırma manevrası" diye nitelendirerek, "geri çekilmenin çıkmaz ayın son gününe ertelenmemesi gerektiğini" söyledi.

Sol partili Alexander Neu da SPD'nin ani tutum değişikliğinin 'içler acısı' olduğunu belirterek, "Yine boş vaatlerde bulunmak yerine bu sefer ciddi olduklarını gösterme şansını kaçırdılar." diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN BİZİ ELİNDE OYNATMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

SPD ise oylamanın ardından İncirlik'ten çekilme taleplerine bağlı oldukları mesajı verdi. SPD Savunma Uzmanı Rainer Arnold, Bayrische Rundfunk radyosuna verdiği demeçte, "Erdoğan'ın bizi canının istediği gibi elinde oynatmasına izin vermemeliyiz, günün birinde bu konuda gerekli işareti vermemiz şart." diye konuştu.

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