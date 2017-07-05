taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.208
USD
3,5594
EURO
4,0402
ALTIN
140,08
PETR
49,6500

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Almanya İç İstihbaratı, terör örgütlerinin faaliyetlerini takibe alan MİT'in artan rolüne karşın, MİT'i yakın takibe aldı.

05.07.2017 - 00:38
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

asd

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) salı günü kamuoyuna açıklanan 2016 yılı raporunda ilk kez Türkiye’yi, "Espiyonaj ve Diğer İstihbarat Faaliyetleri" başlığı altında mercek altına aldı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ARTTI

DW Türkçe'nin haberine göre Rusya, Çin ve İran’ın Almanya’da istihbarat faaliyeti yürüten ana aktörler olduğuna dikkat çekilen raporda, diğer bazı devletlerin de artan bir rolü olduğuna işaret edildi ve bu bölümde MİT’in faaliyetlerine yer verildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI FETÖ'YE YAKIN TAKİP

Daha önce Türk istihbaratının merceğinde PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleri olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artan oranda FETÖ yapılanması mensuplarının takip edilmeye başlandığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Kuneytra beldesinde, bir Kur'an kursunun önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Ermenistan ordusunun ateşinde iki Azerbaycanlı sivil öldü
Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim birimlerine açtığı ateş sonucu bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.
Hollanda'da Wilders'tan Müslüman belediye başkanı tepkisi
Hollanda'da, İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Özgürlük Partisi lideri Wilders, bir Müslüman'ın belediye başkanı olmasına karşı çıktı.
Midesinden 79 bin avro çıktı
Fransa'da bir kişi midesinde gizlediği 79 bin avroyla yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

9
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM