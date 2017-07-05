Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) salı günü kamuoyuna açıklanan 2016 yılı raporunda ilk kez Türkiye’yi, "Espiyonaj ve Diğer İstihbarat Faaliyetleri" başlığı altında mercek altına aldı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ARTTI

DW Türkçe'nin haberine göre Rusya, Çin ve İran’ın Almanya’da istihbarat faaliyeti yürüten ana aktörler olduğuna dikkat çekilen raporda, diğer bazı devletlerin de artan bir rolü olduğuna işaret edildi ve bu bölümde MİT’in faaliyetlerine yer verildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI FETÖ'YE YAKIN TAKİP

Daha önce Türk istihbaratının merceğinde PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleri olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artan oranda FETÖ yapılanması mensuplarının takip edilmeye başlandığı ifade edildi.