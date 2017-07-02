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Alman İçişleri Bakanı'ndan G20 öncesi açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması izin vermeyeceklerini söyledi.

02.07.2017 - 14:28
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Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, G20 sürecinde Bild am Sonntag gazetesine konuştu. Bakan Maiziere, G20 Zirvesi'ne karşı düzenlenecek protestolarda, şiddete başvuran eylemcilere "sert müdahale" edileceğini belirtirken"arbedelerin başlamasına izin vermeden bastırılması" gerektiğinin altını çizdi.

Zirvenin yapılacağı bölgeye urt içi ve yurt dışından yaklaşık 8 binin üzerinde "aşırılık yanlısı"nın katılmasını beklediğini dile getiren Maiziere, G20 protestolarında özellikle "zirveye zarar vermek isteyen ve buna hazır olan, ağır suçlar işleyebilecek" aşırı sol gruplar sebebiyle endişeli olduklarını ifade etti.

"PKK'YA DESTEK VERECEK EYLEMLER YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Thomas de Maiziere, G20 sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşı protesto eylemi düzenlenmesine izin verildiğini ancak "terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması izin vermeyeceklerini" söylerken Kürt protestoculara karşı da olası şiddet olaylarında sert müdahale edileceğini belirtti.

Hamburg'da bugün ilk G20 karşıtı protesto yürüyüşünün yapılması planlanırken kent merkezinden başlayacak yürüyüşe yaklaşık on bine yakın kişinin katılmasını bekleniyor.

Alman İçişleri Bakanı'ndan G20 öncesi açıklama

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