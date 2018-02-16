taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7684
EURO
4,7256
ALTIN
164,52
PETR
64,5900

Alman ırkçı parti üyesinden Türkleri aşağılayan sözler

Irkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Sachsen-Anhalts eyaleti Başkanı André Poggenburg Almanya’da yaşayan Türklere hakaretler yağdırdı.

İHA | 16.02.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Politika

Almanya’nın Nentmannsdorf kentinde partisinin düzenlediği karnaval toplantısına katılan ve konuşma yapan André Poggenburg, Almanya’da yaşayan Türkler için “Bu deve çobanları ait oldukları yere yani Boğaz’ın (İstanbul Boğaz’ı) ardına dönsünler” diyerek hakaret etti. Poggenburg konuşmasının devamında Türklerden “Vatansız serseri güruhu burada istemiyoruz” diyerek bahsetti.

Alman ırkçı parti üyesinden Türkleri aşağılayan sözlerAFD üyesi André Poggenburg

PARTİSİ SAHİP ÇIKTI, STEİNMEİER TEPKİLİ

Irkçı söylemleri ile bilinen AfD Partisi Poggenburg’a sahip çıkarken, birçok sivil toplum kuruluşu ve politikacı bu durumu eleştirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier konuyla ilgili basına verdiği demeçte “Gördüğüm kadarıyla bazı politikacılar, seviyesizliği, acımasızlığı ve nefret söylemlerini strateji haline getirmişler” dedi.

IRKÇI AFD PARLAMENTODA

Dresden savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda Poggenburg’un konuşmasının araştırılacağını açıkladı. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ırkçı AfD Partisi yüzde 12,6 oranında oy alarak Meclis’e girmeyi başarmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
AK Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı
İstanbul'daki görev değişiminden sonra İzmir'de de Bülent Delican'ın yerine Aydın Şengül'ün atandığı bildirildi.
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı
CHP Lideri, baskı yapıldığını ve kurultayın bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyen milletvekillerinin yüzüne şunları söyledi: "Örgütler, milletvekilleri çalışmıyor, tek başıma mücadele ediyorum."
Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak
Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlerde ittifak içerisine girmeyeceklerini söyledi.
CHP'de kafalar karışık: Atatürk'ün askeri mi yoldaşı mı
Partide, "Atatürk'ün askeriyiz" diyenlere karşı "Askeri değil, yoldaşıyız" savunmasını yapan ikinci bir grup çıktı. Kılıçdaroğlu ise "Her şeyim" diyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

83
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

109
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

31
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

27
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

2
ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

64
Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM