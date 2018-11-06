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Alman istihbarat başkanı görevden alındı

Alman iç istihbarat başkanı Maaßen SPD’yi suçlayan açıklamalarının ardından azledildi. Aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Maassen'i emekliye sevk edilmesi isteniliyor.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:52..
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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen haftalar süren tartışmaların ardından görevinden azledildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Anayasa Koruma Teşkilatı çalışanlarına gönderdiği bir konuşma metnindeki ifadeleri nedeniyle Maaßen’ın azledilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Maassen'in erken emekliğe sevk edilmesini istediğini, Steinmeier'in bu kararı onaylayıncaya kadar Maassen'in görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Kararın gerekçelerini açıklayan Seehofer, kendisi ile Maassen arasında güvenilir bir iş birliğinin artık mümkün olmadığını kaydetti.

AŞIRI SAĞ İLE MÜCADELEDE YETERSİZ

Özellikle ülkede baş gösteren aşırı sağ temelli suç unsurlarının çoğalması ve bu çoğalış karşısında herhangi bir faaliyette bulunmayan ve bir nevi göz yuman Maassen için yolun sonu gelmiş gibi duruyor. Zira İçişleri Bakanı Seehofer, Cumhurbaşkanı Steinmeier’den aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Maassen'i emekliye sevk etmesini istedi.

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