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Alman istihbaratı yabancı gazetecileri dinlemiş

Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) farklı ülkelerdeki yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri dinlediği öne sürüldü.

24.02.2017 - 22:09
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sd

Der Spiegel dergisinin haberine göre, BND, 1999 yılından beri dünya genelinde gazetecilere ve medya kuruluşlarının bürolara ait en az 50 telefon ve faks numarası veya elektronik posta adresini takip etti.

BBC, REUTERS, NEW YORK TİMES GİBİ KURULUŞLARI DİNLEMİŞLER

BND'nin dinleme hedefleri arasında, BBC'nin Afganistan ve Londra’da bulunan bürolarının hatların yer aldığı ifade edilen haberde, bunun yanı sıra BBC World'un da izlendiği belirtildi.

Haberde, dinleme listesinde New York Times'ın Afganistan'daki hattı ile Reuters ajansının Afganistan, Pakistan ve Nijerya’daki cep ve uydu telefon bağlantılarının da yer aldığı bildirildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALEDİR"

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başbakanı Frank Überall, Alman hükümetinden söz konusu iddiaların aydınlatılmasını talep ederek "İddialar doğrulanırsa bu, basın özgürlüğüne büyük bir müdahaledir." dedi.

Temel hak olan basın ve ifade özgürlüğünün sadece Almanya’da geçerli olmadığını vurgulayan Überall, Alman istihbaratının bu temel hakkı ülke dışında da gözetmesi gerektiğini kaydetti.

Alman istihbaratı yabancı gazetecileri dinlemiş

BND'NİN AÇIKLAMA YAPMAMASI BEKLENİYOR

BND’nin söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmayacağı belirtiliyor. BND'nin dinleme faaliyetlerinde bulunduğu yaklaşık 2 yıl önce medyada yer almış ve Alman istihbaratının dinlemelerinin dost ve müttefik ülkeleri de hedef aldığı iddia edilmişti. İstihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

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