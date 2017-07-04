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Alman istihbaratının PKK raporu

Almanya'da iç istihbarat servisi, PKK'nın Almanya'da topladığı paranın son 10 yılda iki kat arttığını bildirdi.

04.07.2017 - 18:43
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Almanya'da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) açıkladığı 2016 yılı istihbarat raporunda, ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

14 BİN PKK YANDAŞI VAR

İstihbarat servisi tarafından izlenen yabancı solcu aşırı gruplar bölümünde terör örgütü PKK'nın ülkede 14 bin yandaşının bulunduğu ifade edildi. PKK’nın şehir yapılanması TAK’ın 2006’da Avrupa Birliği (AB) terör listesine alındığına işaret edilen raporda, bu örgütün Türkiye’de 2016'da çok sayıda saldırılar düzenlediği anımsatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ALMANYA'DA ELEMAN TOPLUYOR

Raporda ayrıca PKK’nın gençlik yapılanmasının terör örgütünün eylemlerine katılmaları için Almanya’da eleman toplamasında etkili olduğu vurgulandı. Silahlı eylemlere katılmak için Almanya’da toplanan gençlerin kendileri için elverişli olup olmadığına terör örgütü PKK kadrolarının karar verdiğine işaret edilen raporda, terör örgütüne katılanların bir kısmının Irak’ın kuzeyine, oradan da hedef bölgelere gönderildiği belirtildi.

TOPLANAN PARA

PKK’nın çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler de kurduğuna dikkati çekilen raporda, terör örgütünün sadece 2015’in eylül ayından 2016’nın başına kadar düzenlenen kampanyada 13 milyon avrodan fazla para topladığının altı çizildi. Raporda, PKK’nın topladığı paranın tahmini olarak 25 milyon avronun üzerinde olduğu, son 10 yılda örgütün topladığı paraların iki kattan fazla arttığı belirtildi.

PKK'NIN ALMANYA'DAKİ FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Raporun tanıtımında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör örgütü PKK’nın 1993’ten beri Almanya’da faaliyetlerinin yasaklandığını hatırlattı. Bunun yanı sıra bu ülkede PKK’nın kurduğu 53 örgütün de yasaklandığını belirten Maiziere, bu yılın mart ayında PKK'ya yönelik yasakların genişletildiği ve terör örgütü tarafından kullanılan başka sembollerin de yasakladığını kaydetti.

180 DAVA AÇILDI

Maiziere, 2004’ten bu yana Almanya'daki eyaletlerin PKK terör örgütüyle ilişkili 4 bin 400 soruşturma yürüttüğünü belirtti. Federal Başsavcılığın da 2011’den sonra PKK ile ilişkili 180 dava açtığını anlatan Maiziere, 100’ün üzerinde PKK’lının kısmen hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

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