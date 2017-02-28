Alman kadın, Türk aşkı için Müslüman oldu

Yaz ayında Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Alman uyruklu Mona Umbacd, aşık olduğu Türk genç uğruna Müslüman oldu. Mona Umbacd için Fatsa Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Alman Mona, Müftü Hüseyin Can rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

"DÜĞÜN EKİM AYINDA"

Manavgat ilçesinde otelde çalıştığını ve bu sırada tanıştığı Mona ile hayatlarını birleştirmeye kararı verdiklerini belirten Serkan Yağız, “Sevgili olduk ve sonra kendisine İslam’ı anlattım. İslam dinini araştırmasını istedim. Araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Almanca bilmiyorum ama İngilizce konuşarak şu an için kendisi ile anlaşıyorum. Ben Hatice’ye ’Müslüman ol’ diye kesinlikle baskı yapmadım. Düğünümüzü 2018 yılının Ekim ayında yapacağız. Ailesinin haberi var, güzel bir Türk düğünü bizi bekliyor” dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Müslüman olarak doğru yolu seçtiğini söyleyen Mona Umbacd, “Türkçe öğrenmek için kursa gidiyorum. Çok mutluyum. Çok sevdiğim nişanlımla evlenecek olmam nedeniyle İslamiyet’i araştırdım ve Müslüman olmaya karar verdim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Hüseyin Can, nişanlı çifte Kur’an-ı Kerim, İslam İlmihali ve Temel Dini Bilgiler Kitabı hediye etti.