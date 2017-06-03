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Alman kadınlar hamile kalmak için Danimarka’ya gidiyor

Hamile kalmak için Danimarka’ya akın eden Alman kadınlarının sayısı her yıl katlanarak artıyor.

03.06.2017 - 11:25
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hamile

Danimarka’ya en yakın Alman kasabasının yerel gazetesi Flensborg Avis’in haberine göre; çocuk sahibi olamayan evli Alman kadınlarının yanı sıra, çocuk sahibi olmak isteyen yalnız yaşayan kadınlar ile lezbiyen çiftlerin sayısındaki artış ‘döllenme turizmi’ içerisinde önemli bir yer tutuyor.

Danimarka’nın Aarhus kenti Ciconia özel hastanesi uzmanı Carsten Petersen gazeteye verdiği demeçte, "doğurganlık tedavisi için gelen Alman sayısı her geçen yıl iki katına çıkıyor" dedi.

"ALMANYA'DA YASALAR DAHA KATI"

Petersen, daha önce klinik hastalarının daha çok Norveç veya İsveç'ten geldiğini, ancak Alman müşterilerinin sayısının son zamanlarda çarpıcı bir şekilde arttığını belirterek "Almanya'da 80 milyondan fazla insan var ve çoğunlukla, bölgede yaşayan yanlız kadınlar ya da lezbiyen çiftler genellikle doğurganlık tedavisine erişemiyor. Zira Avrupa’nın bir çok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da doğurganlık tedavisini düzenleyen yasalar Danimarka yasalarına göre daha katı’’ diye konuştu.

Flensborg Avis gazetesinin haberine göre çocuk sahibi olmak isteyen yanlız kadınlarla lezbiyen kadınların yanısıra çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayan 2 milyon dolayında Alman aile bulunuyor.

Danimarka sağlık yetkilileri istatistiklerine göre ise, yılda 1,500 Alman kadın şu anda Danimarka kliniklerinde fertilite tedavisi görüyor.

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