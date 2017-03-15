Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman SAT 1 televizyonu geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Türk bakanlar için uyguladığı kampanya yasağının desteklenip desteklenmemesi gerektiğine dair bir anket düzenledi. Ankete Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anketteki soru şu şekilde: "Türk hükümet yetkililerine seyahat yasağı uygulanmalı mı?" Yanıtlar ise iki şekilde verilebiliyor: Evet ya da hayır.

YAKLAŞIK YÜZDE 90'I KARŞI

Kanalın internet sitesinde halen devam eden ankette şu ana kadar oy kullananların yüzde 89.6'sı uygulamaların doğru olmadığını belirtirken, uygulamaları doğru bulanların oranı yüzde 10.4'te kaldı.