Alman mahkeme, PKK üyeliğinden hapis cezası verdi

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki zanlının 'yurtdışındaki terörist bir örgüte üye olma' suçundan ceza aldığı belirtildi.

"PKK'NIN TEHLİKELİ TERÖRİST BİR ÖRGÜT OLMASI" DİKKATE ALINDI

Alman Deutsche Welle'nin haberine göre mahkeme, zanlıya verilen cezada PKK'nın 'özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması' faktörünün dikkate alındığını kaydederek, zanlının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğunu belirtti.

Mahkeme zanlının daha önce suç işlememesinin ise 'cezayı hafifletici neden' olarak dikkate aldı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Almanya'da PKK yöneticisine, 3 yıl hapis cezası Federal Başsavcılık zanlı hakkında üç yıl üç ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme heyetine göre, 47 yaşındaki zanlı PKK'nın profesyonel kadrosuna dahildi ve örgütün Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu olarak görev yaptı.

İKİ ŞEHRİN PKK SORUMLUSUYDU

Mahkeme kararında zanlının daha sonra ise PKK'nın Dortmund ve Düsseldorf sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi. Heyet, zanlının örgütün propagandasını yaptığını, yeni elemanlar kazanmaya çalıştığını ve örgüte para temin etmeye çalıştığını ifade etti. PKK 1993 yılından bu yana Almanya ve Avrupa Birliği tarafından 'terör örgütü' olarak kabul ediliyor ve terör örgütleri listesinde yer alıyor.