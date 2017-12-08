taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.678
USD
3,8692
EURO
4,5464
ALTIN
155,33
PETR
62,1300

Alman mahkemesi, 'Merkelli darağacı' satışına izin verdi

Almanya'da Saksonya Eyalet Mahkemesi, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yazıldığı mini darağaçlarının satışına izin verdi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

PEGIDA'nın Dresden'de, üzerlerinde Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yer aldığı darağaçlı gösteri büyük tartışmalara neden olmuş, konu hukuka taşınmıştı.

Saksonya Eyalet Mahkemesi, Merkel ve Gabriel'in adlarının yazıldığı mini darağaçlarının satışında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Alman mahkemesi, 'Merkelli darağacı' satışına izin verdi

"TEHDİT YOK" KARARI

Mahkeme heyeti, söz konusu darağaçlarının fiili ölüm tehdidi oluşturmadığını, sadece sembolik bir 'siyasi ölüm' arzusunun yansıtıldığını vurguladı.

PEGIDA tarafından Dresden şehrinde 12 Ekim Pazartesi günü düzenlenen gösteride Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yazılı olduğu pankartlar darağacına asılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Samuray kılıcıyla katliam
Japonya'da bir tapınakta Samuray kılıcıyla saldırı düzenlendi.
İsrail Doğu Kudüs sokaklarında polis sayısını artırdı
İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi
Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından dünyanın en güzel kızı ilan edildi.
Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor
İngiltere Başbakanı May ile bir araya gelen AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit'te ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

30
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

11
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

31
Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

55
Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

79
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

73
Serkan İnci gözaltına alındı

Serkan İnci gözaltına alındı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM