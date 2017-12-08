Alman mahkemesi, 'Merkelli darağacı' satışına izin verdi

PEGIDA'nın Dresden'de, üzerlerinde Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yer aldığı darağaçlı gösteri büyük tartışmalara neden olmuş, konu hukuka taşınmıştı.

Saksonya Eyalet Mahkemesi, Merkel ve Gabriel'in adlarının yazıldığı mini darağaçlarının satışında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

"TEHDİT YOK" KARARI

Mahkeme heyeti, söz konusu darağaçlarının fiili ölüm tehdidi oluşturmadığını, sadece sembolik bir 'siyasi ölüm' arzusunun yansıtıldığını vurguladı.

PEGIDA tarafından Dresden şehrinde 12 Ekim Pazartesi günü düzenlenen gösteride Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yazılı olduğu pankartlar darağacına asılmıştı.