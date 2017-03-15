Alman Maliye Bakanlığında bomba alarmı

Paketin, bakanlığa posta yoluyla gönderildiği ifade edilirken, patlayıcının hedefindeki ismin Maliye Bakanı Wolfgang Schuble olabileceği kaydedildi. Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(Maliye Bakanı Wolfgang Schuble)

Bomba imha uzmanlarının paket üzerinde gerekli detaylı inceleme yaptıktan sonra paketi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ilk inceleme sonuçlarına göre patlayıcı dolu paketin patlamadan ele geçirilmiş olmasının büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.