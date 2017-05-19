Alman meclisinde İncirlik mesaisi

"İNCİRLİK'TEN HEMEN ÇEKİLELİM"

Muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Parti, Alman askerlerinin İncirlik’ten hemen çekilmesi yönünde Federel Meclis’e önerge verdi.

Oturumda söz alan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter, Türkiye’nin, Alman milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesinin savunulmayacağını ifade etti.

"ALMANYA'NIN VE AVRUPA'NIN ÇIKARINA DEĞİL"

Ancak askerlerin İncirlik’ten çekilmesine karşı olduğunu belirten Kiesewetter, “Askerlerin tek taraflı ve hemen çekilmesi Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarına değildir.” dedi.

Askerlerin çekilmesinin bazı sonuçlar doğuracağını belirten Kiesewetter, bunun Türkiye’yi izolasyona götüreceğini ve Almanya ile Türkiye arasındaki bir meseleye dönüşeceğini iddia etti.

"KONU NATO'DA ELE ALINMALI"

Kiesewetter, konunun NATO’da diplomatik seviyede ele alınmasını gerektiğini belirtti.

Alman Meclisinin askerlerin görevlendirmesine ilişkin kontrolünü, onları ziyaret etme hakkıyla değil, bakanlar kurulunda alınan karara onay verip vermemekle yerine getirdiğini anlatan Kiesewetter, önemli olan askerlerin iyi bir şekilde yönetilmesi ve hükümetin ordu sorumlusunun askerleri ziyaret etmesi olduğunu kaydetti.

"BAŞKA YERDE GÖREVE BAŞLAMAK 8-10 HAFTA ALIR"

Alman askerlerin başka yerde göreve başlamasının 8-10 hafta süreceğine dikkati çeken Kiesewetter, "Bizim üst hedefimiz DEAŞ ile mücadeledir. Almanya'nın katılımı olmadan 8 hafta DEAŞ ile mücadele etmek ittifaka zarar verir.” şeklinde konuştu.

BAKAN GABRİEL'E TEPKİ

Kiesewetter, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Washington ziyaretinde, NATO misyonu kapsamında Konya’da konuşlandırılan AWACS erken uyarı uçaklarını gündeme taşımasına tepki göstererek, “Biz Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri olarak AWACS misyonun arkasındayız. Biz NATO’nun birlik içinde olmasını istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin verdiği önergeye onay vermeyerek komisyona sevk edilmesini istediklerini belirten Kiesewetter, komisyonda bunun sakin bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti.

"DAHA NE KADAR BEKLEMEMİZ LAZIM"

Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth ise, Alman ordusunun parlamento ordusu olduğunu belirterek, askerlerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesinin mümkün kılınması gerektiğini söyledi.

Türk tarafının buna izin vermediğine işaret eden Roth, bunun kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

“Daha ne kadar beklememiz lazım?” diyen Roth, Alman ordusunun hemen İncirlik’ten çekilmesini istedi.

GABİREL-ABD GÖRÜŞMESİNE DE TEPKİ

Dışişleri Bakanı Gabriel’in konuyu Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesini de eleştiren Roth, “Alman askerlerinin İncirlik’e konuşlandırılması bizim kararımız. O zaman sorumluluğu bizim almamız lazım.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge Yeşiller Parti ve Sol Parti oylarına karşı hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile CDU/CSU milletvekillerinin oylarıyla Dışişleri Komisyonuna sevk edildi.

GABRİEL: ABD BİZE GÜVENCE VERDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Gabriel, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin de bu konuda devreye girmesini istedi.

ABD’nin Almanya’ya destek sözü verdiğini belirten Gabriel, Amerikalıların da Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesinin DEAŞ’e karşı mücadelede nasıl sonuçlar doğuracağını bildiğini söyledi.

Sorunun çözümü konusunda gelecek hafta Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’ni adres gösteren Gabriel, Türkiye’nin tutumunun değişmemesi durumunda Alman askerlerini İncirlik’ten çekmek zorunda kalacaklarını belirtti.

"Türkiye’den duyduklarımız tahammül edeceğimizin sınırına ulaştı.” ifadesini kullanan Gabriel, İncirlik'teki askerlerle birlikte Konya’daki erken uyarı uçaklarını da çekebileceklerini kaydetti.

Gabriel, “Bu entegre bir karar. Bu iki şeyin birbirinden ayrılmasının zor olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.