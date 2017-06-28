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Alman medyası: AB, Türkiye'den 5 kat fazla mülteci alıyor

Türkiye'de 3 milyon, 15 AB ülkesinde 1 milyon mülteci yaşasa da Almanlar AB'nin Türkiye'den 6254 mülteci kabul etmesinden rahatsız.

28.06.2017 - 12:31
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Alman medyası: AB, Türkiye'den 5 kat fazla mülteci alıyor

Alman haber ajansı DPA, Avrupa Birliği Komisyonu'nun AB-Türkiye mülteci anlaşmasına ilişkin raporundaki son rakamlarını yayınladı.

TÜRKİYE 1210, AB 6254 MÜLTECİ KABUL ETTİ

Haberde, 2016 yılının mart ayında yapılan anlaşmada 1'e 1 mülteci takası maddesine rağmen rakamın Avrupa ülkeleri aleyhinde yani 1'e 5 oranında değiştiğine dikkat çekildi.

Rapora göre Yunanistan, anlaşmanın yapıldığı günden bu yana Türkiye üzerinden kaçak geçiş yapan 1210 mülteciyi geri gönderdi.

Fakat aynı sürede 15 AB üyesi ülke Türkiye'den 6254 Suriyeli mülteciyi kabul etti. 15 ülke arasında 2270 mülteci ise Almanya'ya gitti.

TÜRKİYE'DE 3 MİLYON, 15 ÜLKEDE 1 MİLYON MÜLTECİ VAR

Rakamlar, Alman gazetelerinin yayınladığı şekilde Türkiye'nin lehinde Almanya'nın öne çıktığı Avrupa'nın aleyhinde gözükse de gerçek öyle değil. Çünkü Türkiye'de en az 3 milyon mülteci yaşıyor. Türk devleti 20 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Bunun yanında 15 Avrupa ülkesinin kabul ettiği mülteci sayısının 1 milyon civarında olduğu biliniyor.

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